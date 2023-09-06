На собаках – в центре, на лошадях – у реки. Власти определили места для катания на животных в Рязани

Где можно кататься на собаках и лошадях в Рязани - разъяснила мэрия. Фото: Евгения ГУСЕВА

На собаках в Рязани можно кататься на Лыбедском бульваре, а на лошадях – в Лесопарке. Соответствующее постановление опубликовала городская администрация.

Документом, власти утвердили положение об организации досуга граждан «в связи с оказанием услуг по катанию на лошадях, вьючных и верховых животных, на гужевых повозках (санях) на территориях общего пользования Рязани».

Согласно постановлению, организаторы услуг должны иметь при себе санитарный инвентарь, в том числе для уборки экскрементов, а также оборудовать место хранения экскрементов герметичным контейнером.

Кроме того, лошади не должны быть моложе 6 лет, а пони – моложе 3 лет.

Кататься на собаках можно по Лыбедскому бульвару на участке от Брессюирского моста до цирка, а на лошадях и других вьючных и верховых животных – в Лесопарке. Для них власти отрядили небольшой участок у пристани.