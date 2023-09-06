Заметно прохладнее станет в Рязанской области 7 сентября

7 сентября в Рязанской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. В Рязани при этом осадки маловероятны. Прогноз на четверг опубликовал региональный гидрометцентр.

Станет заметно прохладнее, чем в среду. Температура воздуха — в пределах +4...+9 градусов ночью и +14...+19 градусов днем. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Давление 747 мм ртутного столба.

Кстати, в пятницу, согласно предварительному прогнозу, температура ночью в отдельных районах опустится до +3, а днем не поднимется выше +15.