Фестиваль геймеров PlayGround пройдет в ТРЦ «М5Молл» 10 сентября.

В воскресенье, 10 сентября, в ТРЦ «М5Молл» пройдет фестиваль для геймеров PlayGround. В этот день в торгово-развлекательном центре соберутся любители настольных и видеоигр, для которых будут работать несколько площадок. В распоряжении геймеров будут игровые места с консолями Х-box, подключенными к сенсорным контролерам Kinetic.

Гости фестиваля, которые предпочитают традиционные настольные игры, в «М5 Молл» смогу сразиться на «футбольном поле» или в классике игрового жанра – играх из дерева.

В афише молловского PlayGround не только серьезные баталии с обязательной группой поддержки игроков. Для гостей «М5 Молл» выделить этот день из череды рядовых выходных помогут интерактивные конкурсы от ведущих, яркое шоу мыльных пузырей, а также популярная рязанская кавер-группы Hot Stuff. Выступление музыкантов гарантирует драйв, зажигательную энергетику и бодрое настроение всем гостям молловского феста.

Место встречи: фудкорт «М5 Молл», начало PlayGround: 14:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 18+.

А в субботу (9 сентября) в «М5 Молл» пройдет традиционный детский праздник. В этот раз сценарий детской субботы создан по мотивам одной легендарной восточной сказки. Вмести с героями, Жасмин и Аладдином, дети отправятся в захватывающее и полное опасности путешествие, чтобы спасти страну Агбару от всесильного злодея Джафара. А еще юных гостей детской субботы ждут блестящие украшения – тату и яркое шоу мыльных пузырей. Начало в 14:30, фудкорт, вход свободный. 6+.

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