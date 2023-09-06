Сменился директор Рязанского гидрометцентра

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды известил о смене руководителя. На должность начальника с 4 сентября назначен Александр Сараскин.

О сложении полномочий предыдущим руководителем Рязанского гидрометцентра Алексеем Крутовским стало известно в августе. С 12-го обязанности начальника временно исполняла Ольга Гробова.

Рязанский гидрометцентр, как указано на официальном сайте, является филиалом ФГБУ «Центральное УГМС». Создан он для «обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в гидрометеорологической, геофизической информации, в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении» на территории Рязанской области.