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НовостиОбщество6 сентября 2023 11:54

Сменился директор Рязанского гидрометцентра

Место Алексея Крутовского занял Александр Сараскин
Источник:kp.ru

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды известил о смене руководителя. На должность начальника с 4 сентября назначен Александр Сараскин.

О сложении полномочий предыдущим руководителем Рязанского гидрометцентра Алексеем Крутовским стало известно в августе. С 12-го обязанности начальника временно исполняла Ольга Гробова.

Рязанский гидрометцентр, как указано на официальном сайте, является филиалом ФГБУ «Центральное УГМС». Создан он для «обеспечения потребностей государства, юридических и физических лиц в гидрометеорологической, геофизической информации, в информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении» на территории Рязанской области.