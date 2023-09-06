Фуру из Казахстана с товаром на 11 млн рублей задержали в Рязанской области

Весь груз помещен на склад временного хранения для досмотра.

На трассе М5 «Урал» в Рязанской области задержали фуру, перевозившую с нарушениями более 20 тонн различных товаров. Направлялась она из Казахстана в Москву, сообщает Центральное таможенное управление. Таможенники действовали вместе с УФСБ по Рязанской области.

В большегрузе находился контрафактный товар общей стоимостью, по предварительной оценке, около 11,2 млн рублей: автозапчасти, бытовая техника, средства связи, детские игрушки, женские сумки и аксессуары, немаркированные автомобильные шины.

Так как документов на груз у перевозчика не было, товары поместили на склад временного хранения для таможенного досмотра. Будет ли возбуждено уголовное или административное дело, решится по результатам проверки.