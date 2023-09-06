Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 сентября 2023 11:11

Фуру из Казахстана с товаром на 11 млн рублей задержали в Рязанской области

Грузовик с 20 тоннами груза без документов остановили на трассе М5 «Урал»
Источник:kp.ru
Весь груз помещен на склад временного хранения для досмотра.

Весь груз помещен на склад временного хранения для досмотра.

На трассе М5 «Урал» в Рязанской области задержали фуру, перевозившую с нарушениями более 20 тонн различных товаров. Направлялась она из Казахстана в Москву, сообщает Центральное таможенное управление. Таможенники действовали вместе с УФСБ по Рязанской области.

В большегрузе находился контрафактный товар общей стоимостью, по предварительной оценке, около 11,2 млн рублей: автозапчасти, бытовая техника, средства связи, детские игрушки, женские сумки и аксессуары, немаркированные автомобильные шины.

Так как документов на груз у перевозчика не было, товары поместили на склад временного хранения для таможенного досмотра. Будет ли возбуждено уголовное или административное дело, решится по результатам проверки.

Задержано более 20 тонн различных товаров.

Задержано более 20 тонн различных товаров.