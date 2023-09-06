Рязанец сдал квартиру в Москве, которой у него не было

Через фальшивое объявление о сдаче квартиры в Москве рязанец украл 22 тыс. рублей.

Житель Рязани задержан по подозрению в мошенничестве через фальшивое объявление о сдаче квартиры в Москве. Преступным путём аферист выудил у своей жертвы 22 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Подвоха не заметил 49-летний житель столицы:

«Условия показались ему выгодными, мужчина связался с автором объявления и договорился о сделке. В качестве предоплаты он перевел по указанным ему контактам 22 тыс. рублей», - рассказывают полицейские.

Получив деньги, мошенник, понятное дело, перестал выходить на связь и жилье не предоставил, так как этим жильем на самом деле не владел. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось вычислить и задержать автора объявления - 37-летнего жителя Рязани. Против него возбудили уголовное дело и взяли под стражу.