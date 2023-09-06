На случай атаки беспилотника в Рязани медики «скорой» отработали свои действия

В Рязани прошли учения с участием бригад скорой помощи. Фото: Андрей АБРАМОВ

Бригада рязанской станции скорой помощи отработала действия на случай внезапной атаки беспилотника. Согласно легенде, боевой дрон упал на резервуар с нефтепродуктами. В результате атаки множество людей пострадало, и сотрудники «скорой» отработали действия по оказанию помощи раненым, лечили минно-взрывные травмы и ожоги, а также эвакуировали пострадавших.

- Наши сотрудники эффективно справились с поставленными задачами, в течение десяти минут прибыв на объект, расположенный в Южном промузле. Помощь пострадавшим оказали оперативно и профессионально, - прокомментировал главный врач Рязанской станции скорой помощи Игорь Задоя.