Минтранс объяснил, почему поставил остановку на улице Бирюзова в грязь у дороги

Рязанцы пожаловались на остановку на улице Бирюзова.

Чиновники министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области отреагировали на возмущение жителей города, жалующихся на остановку на улице Бирюзова.

«Остановка стоит практически на проезжей части. Неудобно ждать транспорт. После дождя за остановкой грязь… приходится идти по дороге. Надеемся, что вы [власти] перенесете остановку?!»

В своем ответе минтранс лишь извинился за доставленные неудобства и сообщил, что реконструкция Северной окружной дороги продолжается, а «устройство остановочного павильона не завершено».

«Во время работ мы обустроим посадочную площадку, заездные «карманы и так далее», - заверили в ведомстве.