Шести городам и поселкам Рязанской области выделили 200 млн на благоустройство. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2023 году Рязани получит еще 165,5 млн рублей из областного бюджета по программе «Формирование современной городской среды». Средства пойдут на 2-й этап благоустройства Нижнего городского парка. Протокол конкурсной комиссии опубликован министерсвом ТЭК и ЖКХ.

Еще 30,5 млн рублей орган власти распределил между пятью муниципальными образованиями:

- 6,5 млн рублей поселку Лесной Шиловского района на благоустройство детского парка;

- 12 млн рублей городу Спас-Клепики на благоустройство территории сквера на площади Ленина;

- 4,9 млн рублей поселку Сараи на благоустройство 1-й очереди улицы Ленина;

- 2 млн рублей поселку Елатьма на благоустройство Парка культуры и отдыха;

- 5 млн рублей поселку Александро-Невский на благоустройство территории возле памятника М.Д. Скобелеву.