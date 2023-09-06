Без воды остались жители семи улиц Рязани утром 6 сентября

В среду, 6 сентября, на семи улицах Рязани отключили подачу холодной воды, сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на «Водоканал». Причина отключения воды традиционная для Рязани – ремонт на водопроводе.

В среду до 17 часов воды не будет на улицах Новоселов, 2-й Железнодорожной, Ленинского Комсомола, Типанова, Костычева, Новаторов, а также в 1-м Осеннем переулке.

Подвозить техническую воду будут к дому №3а по улице Ленинского Комсомола с 10:30.

Подробные адреса, где 6 сентября не будет холодной воды:

- улица Новоселов, д. 15 корп. 1, д. 15, д. 17, д. 19 корп. 1, д. 19;

- 1-й Осенний переулок, д. 1, д. 17, д. 2, д. 4;

- улица 2-я Железнодорожная, дома с 1 по 43 (нечетная сторона), дома с 2 по 38 (четная сторона);

- улица Ленинского Комсомола, д. 1, д. 12, д. 3 корп. 1, д. 3, д. 4, д. 6 корп. 1, д. 6, д. 8, д. 8а, д. 7 (Управление соцзащиты населения Рязанской области);

- улица Типанова, д. 21, д. 17;

- улица Костычева, д. 2 корп. 1;

- улица Новаторов, д. 2 корп. 1, д. 2 корп. 2, д. 2 корп. 3, д. 2 корп. 4 (автомагазин), д. 2 корп. 5.