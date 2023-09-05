Продажу дипломов колледжа, поставленную на поток, расследовали в Рязани.

Директор и преподаватель одного из колледжей Рязани обвиняются в получении коммерческого подкупа (ст. 204.2 УК РФ). По данным СК, 26 жителей Рязанской, Московской областей и других регионов с ноября 2019-го по декабрь 2021 года заплатили им более 1,6 млн рублей.

За деньги обвиняемые, как считает следствие, выдавали дипломы об окончании учебного заведения без фактического обучения и выставляли положительные оценки. С такими студентами якобы занимались по индивидуальному учебному плану — дистанционно, чем оправдывалось их отсутствие на занятиях.

«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области», - отметили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Совокупно директору и преподавателю неназванного колледжа вменяют 26 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ. Также по уголовному делу проходит посредник и один из «клиентов» обвиняемых. Еще 22 человека, которые покупали оценки и дипломы, освобождены от уголовной ответственности за помощь следствию.

«В отношении двух лиц, обвиняемых в передаче коммерческого подкупа, уголовные дела выделены в отдельное производство, фигуранты объявлены в розыск», - добавили в СК.

Материалы уголовного дела передано в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением.