«Бесшовный» прием врачей. Как в поликлинике №4 Рязани решили ликвидировать очереди в регистратуру

Очередь в регистратуру поликлиники №4 возмутила рязанцев. Фото: RZN_Life.

В поликлинике больницы №4 города Рязани (улица Есенина, 17) реализуют пилотный для региона проект по «бесшовным» приемам к врачам-специалистам. Под «швами» минздрав подразумевает участие регистратуры.

«Теперь не надо будет перед приемом [к врачам] стоять в очереди в регистратуру», - говорится в сообщении.

На прием к врачам узких специальностей можно будет записаться через инфоматы, в этом пациентам поможет администратор. Помимо этого остается возможность записаться на прием через портал госусуг.

«Полноценное использование цифровых каналов записи позволит избежать очередей и сделать пребывание жителей Рязанской области в поликлиниках комфортным», - отметили чиновники минздрава.

Утром 4 сентября рязанцы пожаловались на огромную очередь в регистратуру поликлиники №4.

«Люди записаны уже на прием, а теперь стоят в очереди за карточкой и талончиком», - возмущалась посетительница медучреждения (читать подробнее).