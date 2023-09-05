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НовостиОбщество5 сентября 2023 14:06

Мемориальную доску в память о погибшем в СВО офицере установят в школе №51

Полковник Владимир Ульянов героически погиб в специальной военной операции
Источник:kp.ru

5 сентября на внеочередном заседании Рязанской городской Думы депутаты разрешили войсковой части установить на фасаде школы №51 мемориальную доску в память о погибшем в ходе СВО офицере Владимире Ульянове. На доске будет надпись:

«В этой школе с 1984 по 1990 год учился полковник Владимир Викторович Ульянов, героически погибший при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Указом Президента РФ награжден Орденом Мужества посмертно».

Отмечается, что доску установит войсковая часть за счет собственных средств.