Депутаты приняли изменения в Устав города Рязани

5 сентября на внеочередном заседании Рязанской городской Думы депутаты большинством голосов приняли изменения и дополнения в Устав муниципального образования - городской округ город Рязань.

Ранее проект изменений в Устав прошел публичные слушания и подробно обсуждался на заседаниях комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике.

- Все изменения в Устав, которые мы приняли, это изменения, продиктованные вышестоящим законодательством, - пояснила депутат Рязанской городской Думы Елена Волкова.

Изменения и дополнения в Устав касаются вопросов, регламентирующих проведение муниципальных выборов, уточнения полномочий главы администрации города Рязани и структурных подразделений администрации.