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НовостиПолитика5 сентября 2023 13:10

Богатейший рязанский депутат Юрий Сандин получил почетную грамоту Президента РФ

Формулировка: «За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу»
Источник:kp.ru
Юрий Сандин. Фото: Рязанская городская Дума.

Юрий Сандин. Фото: Рязанская городская Дума.

Депутат Рязанской городской Думы Юрий Сандин награжден почетной грамотой Президента РФ. Она вручается с формулировкой «за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу».

Юрий Сандин — генеральный директор и учредитель ООО «Русская Аграрная Группа». Как сказано на официальном сайте холдинга, это крупнейшее сельскохозяйственное объединение Рязанской области (здесь находятся основные активы) по производству молока, зерновых культур и мяса.

При публикации депутатами гордумы сведений о доходах за 2021 год Сандин задекларировал самый большой доход — более 1,1 млрд рублей. За 2022 сведения о доходах не публиковались со ссылкой на президентский указ № 968 от 29 декабря 2022 года.