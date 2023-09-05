На огромные очереди на автовокзалах «Центральный» и «Приокский» жалуются рязанцы

Рязанцы пожаловались на очереди в автовокзале «Центральный». Фото: Типичная Рязань.

Рязанцы пожаловались на огромные очереди в кассы автовокзала «Центральный» на Московском шоссе в Рязани. Фотографии появились в tg-канале «Типичная Рязань».

По информации автора, фото сделаны 5 сентября 2023 года 10 утра.

«Очереди во все кассы! Сделайте продажу билетов онлайн без комиссии как было раньше», - просят рязанцы.

Кроме того, люди жалуются и на очереди в кассы автовокзала «Приокский». По словам рязанки Ирины Федюшкиной (жалоба на странице губернатора Павла Малкова), 2 сентября работали только две из четырех касс.

«Не работало мобильное приложение покупки билетов, а на сайте теперь продажа билетов с комиссией. Всё для людей? Нормальные люди, переводя бизнес в онлайн, делают его более доступным, а не вводят комиссию в 10-11% от стоимости билета», - написала рязанка.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области никаких комментариев и разъяснений жителям Рязани не дал.