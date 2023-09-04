Умер летчик, экс-председатель рязанского Совета ветеранов спорта Альберт Чугунов

Альберт Чугунов.

3 сентября на 86-м году жизни скончался Альберт Чугунов - ветеран Вооруженных Сил, летчик, экс-председатель Совета ветеранов спорта (в последние годы заместитель председателя). Об этом сообщает Минспорта Рязанской области.

Альберт Чугунов провел за штурвалом 5500 часов за 35 лет, совершив около 9000 вылетов. Имел высшую летную квалификацию «военный летчик снайпер».

После увольнения в запас Альберт Анатольевич активно включился в спортивную и общественную жизнь Рязани. Будучи президентом федерации хоккея с мячом (с 1996 года), лично создал команды «Сокол» и «Сизап». В 2006 избран председателем президиума Совета ветеранов спорта. Занимался пропагандой здорового образа жизни и спорта среди молодежи. Награжден почетной грамотой и почетным знаком «За заслуги перед Рязанской областью».

Также в минспорта вспомнили, что Альберту Чугунову выпала честь стать факелоносцем Олимпийских игр 2014 года.