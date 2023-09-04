«Даже опоздала на свой прием». Рязанцы пожаловались на очередь в поликлинике №4

Очередь в регистратуру поликлиники №4 возмутила рязанцев. Фото: RZN_Life.

Рязанцы пожаловались на очередь в регистратуру поликлиники №4 (улица Есенина, 17). Фото из медицинского учреждения появилось 4 сентября в 10:30 в RZN_Life.

«Очередь в регистратуру. Люди записаны уже на прием, а теперь стоят в очереди за карточкой и талончиком. Просто бред какой-то. Я лично отстояла 35 мин. Даже опоздала на свой прием», - пожаловалась подписчица.

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