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НовостиОбщество3 сентября 2023 9:54

В Спасском районе 4 сентября закроют наплавной мост

Движение по мосту будет приостановлено 4 сентября с 9:00 до 18:00
Источник:kp.ru
В Спасском районе 4 сентября с 9:00 до 18:00 закроют наплавной мост. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Спасском районе 4 сентября с 9:00 до 18:00 закроют наплавной мост. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Спасском районе у села Троица временно перекроют движение по наплавному мосту. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Ограничение движения связано с ремонтными работами и будет действовать 4 сентября с 9:00 до 18:00. На данном участке запланирована укладка асфальта и ремонт платформ для въезда на мост.

«Просим учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении ведомства.