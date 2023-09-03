В Спасском районе 4 сентября закроют наплавной мост

В Спасском районе 4 сентября с 9:00 до 18:00 закроют наплавной мост. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Спасском районе у села Троица временно перекроют движение по наплавному мосту. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Ограничение движения связано с ремонтными работами и будет действовать 4 сентября с 9:00 до 18:00. На данном участке запланирована укладка асфальта и ремонт платформ для въезда на мост.

«Просим учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении ведомства.