На улице Рязанской разрешили левый поворот на Куйбышевское шоссе с обеих полос. Фото: Михаил Конюхов в группе vk.com/voditelrzn62

В Рязани заметили новый знак движения по полосам на улице Рязанской перед регулируемым перекрестком с Куйбышевским шоссе. Своим наблюдениями 2 сентября автомобилисты поделились в соцсетях.

«Налево теперь можно с двух полос поворачивать», - отметил участник группы «Подслушано у водителей в Рязани».

Некоторые комментаторы добавили, что изменения произошли уже некоторое время назад.

Ранее левый поворот с улицы Рязанской на Куйбышевское шоссе был разрешен только с левой полосы, теперь - с обеих. Соответственно, проехать прямо и повернуть направо можно исключительно с правой полосы.