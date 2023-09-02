Появилось видео падения девушки из окна рязанской высотки

Девушка погибла, упав из окна на девятом этаже.

Момент падения девушки из окна многоквартирного дома на улице Зеленой села Дядьково под Рязанью попал на видео. Запись с камеры дома напротив появилась 2 сентября в группе «Подслушано в Рязани» (она доступна по ссылке, строго 18+).

Судя по опубликованным кадрам, перед тем как произошла трагедия, девушка сидела у открытого окна квартиры на девятом этаже.

Обстоятельства гибели должны будут установить следственные органы. Проводится соответствующая проверка.