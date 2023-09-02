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НовостиПроисшествия2 сентября 2023 13:40

Появилось видео падения девушки из окна рязанской высотки

Перед тем как случилось непоправимое, девушка сидела у открытого окна квартиры на девятом этаже
Источник:kp.ru
Девушка погибла, упав из окна на девятом этаже.

Девушка погибла, упав из окна на девятом этаже.

Момент падения девушки из окна многоквартирного дома на улице Зеленой села Дядьково под Рязанью попал на видео. Запись с камеры дома напротив появилась 2 сентября в группе «Подслушано в Рязани» (она доступна по ссылке, строго 18+).

Судя по опубликованным кадрам, перед тем как произошла трагедия, девушка сидела у открытого окна квартиры на девятом этаже.

Обстоятельства гибели должны будут установить следственные органы. Проводится соответствующая проверка.