Юноша в Рязани обокрал отца своей возлюбленной

17-летний рязанец совершил кражу в квартире своей возлюбленной. Ему грозит срок до 5 лет лишения свободы. Фото: Иван ВИСЛОВ.

В Рязани задержали молодого человека, подозреваемого в краже ювелирных украшений примерно на сумму 40 тыс. рублей и наличных в размере 80 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В местную полицию обратился 38-летний мужчина и сообщил, что из его квартиры пропали деньги и украшения. Драгоценности пострадавший хранил в шкатулке на тумбочке, а денежные средства - в мебели.

Сотрудники угрозыска проверили всех посетителей и проживающих в квартире и выяснили, что к пропаже материальных ценностей причастен 17-летний возлюбленный дочери пострадавшего мужчины.

По информации полиции, юноша состоял в романтических отношениях с девушкой и неоднократно был у нее в гостях. Со временем молодой человек выяснил, где семья хранит ювелирные украшения и деньги. Дождавшись удачного момента, он взял ценности и покинул квартиру.

«Деньги были потрачены на собственные нужды, в том числе и на ухаживания», - говорится в сообщении УМВД.

По факту кражи заведено уголовное дело. 17-летнему рязанцу грозит срок до 5 лет лишения свободы.