По поручению Бастрыкина расследованием уголовного дела об оказании медпомощи роженице Рязанского перинатального центра займется ГСУ СК. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Глава СК России Александр Бастрыкин дал распоряжение о передаче в Главное следственное управление СК России материалов уголовного дела, в ходе которого расследуется инвалидизация ребенка в Рязанском перинатальном центре в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Житель Рязанской области обратился к Бастрыкину, так как не согласен «с результатами установления обстоятельств ненадлежащего оказания медицинской помощи его супруге во время родов». В 2019 году женщина была госпитализирована в Рязанский перинатальный центр, в котором родила девочку. По словам мужчины, в ходе использования неверной процедуры проведения родов, его дочери причинили тяжкий вред здоровью, и она стала инвалидом.

Также сообщается, что Александр Бастрыкин поручил проверить насколько качественно и всесторонне велось расследование данного уголовного дела в Рязанском следственном управлении.