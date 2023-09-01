Почти 13 тыс. детей пошли в 1 класс в Рязанской области

Всего в Рязанской области за парты сядут более 118 тыс школьников.

Ко Дню знаний Рязаньстат подготовил подборку статистических фактов о школьниках. Так, по данным госоргана, 1 сентября в Рязанской области пошли в 1 класс почти 13 тыс. детей. Среди первоклашек 6,7 тыс. мальчиков и 6,2 тыс. девочек. Три четверти из них - горожане.

«Всего за парты сядут более 118 тыс школьников - 82% из них в городах и 18% в районах области», - говорится в справке.

В Рязани в общеобразовательных учреждениях обучаются 62 тыс. детей. Из районов больше всего школьников в Рязанском (5,8 тыс.), а меньше всего - в Чучковском (0,5 тыс.).

В Рязанской области насчитывается 297 школ, где трудятся 9,4 тыс педагогов и 7,1 тыс школьных работников. По данным Рязаньстата, у 63% есть обучающие компьютерные программы, у 48% - электронные учебники, у 13% - электронные библиотеки.