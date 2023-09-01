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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 6:18

Врача-терапевта из Рязанской области будут судить за злоупотребление полномочиями

Он организовал подготовку фиктивных документов о диспансеризации 10 пациентов
Источник:kp.ru

Врач-терапевт одного из медучреждений Рязанской области предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. О завершении расследования уголовного дела Касимовским межрайонным отделом сообщило региональное СУ СКР. Больницу в ведомстве не назвали.

Врач обвиняется в том, что дал указание медсестрам внести в документы ложные сведения о прохождении диспансеризации 10 пациентами. Сделано это для выполнения плана диспансеризации и получения стимулирующих выплат.

«В результате составления фиктивных документов врачом-терапевтом учреждения здравоохранения были существенно нарушены права и законные интересы граждан в области охраны здоровья, а также подорван авторитет указанного учреждения», - поясняет СК.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.