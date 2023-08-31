В Рязани перед 1 сентября подорожали цветы.

Накануне Дня знаний в цветочных магазинах в Рязани подорожали цветы, сообщает ГТРК «Ока».

Сообщается, что 31 августа рязанские флористы собрали по 30 букетов. Особой популярностью пользуются подарочные цветочные композиции.

Так, на треть выросла стоимость цветов перед 1 сентября, а на маркетплейсах средний букет продается по цене 2 965 рублей.

По словам работников цветочных лавок, подорожание напрямую связано с растущим в цене долларом, который влияет на цену зарубежных цветов. Сейчас их стараются заменить местными цветами: кустовыми розами, гладиолусами и космеями.