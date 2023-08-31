СК раскрыл подробности в деле о незаконном полигоне в Турлатове

Фигурантов дела о незаконном полигоне в Турлатове посадили под домашний арест.

Руководителю и трем членам организованной группы предъявили обвинение в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и отмывании крупных денег, которые они получили в результате совершения с использованием служебного положения преступления. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Рязанской области 31 августа.

Один из фигурантов обвиняется в пособничестве в совершении злостного неисполнения служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда.

Осенью прошлого года с помощью следствия прекратилась деятельность собственника гидротехнических сооружений в Турлатове по нелегальному размещению отходов, создавших угрозу причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью человека. На гидротехнические сооружения наложили арест.

Следствием установлено, что руководители коммерческих организаций в составе организованной преступной группы получили липовые лицензии и санитарно-эпидемиологические заключения на деятельность по обращению с химическими веществами и отходами на территории комплекса гидротехнических сооружений на территории Турлатова. Обвиняемые также подали в региональное управление Росреестра документы, чтобы незаконно переименовать эти объекты в полигоны промышленных и твердых бытовых отходов.

В период с 13 марта 2007 года по 10 октября 2022 года преступная группа заключала и исполняла договоры, муниципальные и государственные контракты, в результате чего накопила, хранила и захоронила химические вещества в объеме более 354 161 кубических метров.

Чтобы уйти от ответственности, фигуранты не раз переоформляли право собственности на гидротехнические сооружения, передавая их как между участниками преступлений, так и между подконтрольными им юридическими и физическими лицами. Так, они беспрепятственно и незаконно использовали сооружения, где осуществляли накопление, хранение и захоронение химических веществ и отходов.

Кроме того, следствие выявило легализацию организованной группой денежных средств в размере свыше 5 миллионов рублей.

Помимо этого, один из проходящих по делу еще в 2020 году заключил с руководителем предприятия, которому принадлежал один из шламонакопителей в Турлатове, фиктивный договор купли-продажи отходов, имитируя тем самым исполнение решения суда, в соответствии с которым предприятие обязано было в течение трех месяцев освободить территорию от отходов, расположенных на общей площади более 10,5 тысяч квадратных метров. Руководитель этого предприятия предстанет также перед судом.

Обвиняемых заключили под домашний арест с подпиской о невыезде.