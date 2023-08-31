Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 августа 2023 15:46

Касимовского врача-терапевта будут судить за взятку и подделку документов

В Рязанской области осудят врача за превышение полномочий
Источник:kp.ru
Касимовского врача-терапевта будут судить за фиктивные документы.

Касимовского врача-терапевта будут судить за фиктивные документы.

Касимовский врач-терапевт одного из медицинских учреждений предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в СУ СК России по Рязанской области 31 августа.

С февраля по март 2023 года участковый врач-терапевт поручил медсестрам внести в официальные документы заведомо ложные сведения о прохождении диспансеризации десяти пациентами медицинского учреждения. Женщины не знали о преступных намерениях терапевта.

Авторитет учреждения был подорван, а также нарушены права и законные интересы граждан в области охраны здоровья.