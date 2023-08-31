Касимовского врача-терапевта будут судить за взятку и подделку документов

Касимовского врача-терапевта будут судить за фиктивные документы.

Касимовский врач-терапевт одного из медицинских учреждений предстанет перед судом за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в СУ СК России по Рязанской области 31 августа.

С февраля по март 2023 года участковый врач-терапевт поручил медсестрам внести в официальные документы заведомо ложные сведения о прохождении диспансеризации десяти пациентами медицинского учреждения. Женщины не знали о преступных намерениях терапевта.

Авторитет учреждения был подорван, а также нарушены права и законные интересы граждан в области охраны здоровья.