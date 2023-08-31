Массовое ДТП с четырьмя фурами произошло в Рязанской области

Массовое ДТП с четырьмя фурами произошло в Михайловском районе на трассе Р-22 «Каспий». Фото: Комсомольская правда.

В среду, 30 августа, в Михайловском районе произошло массовое ДТП с участием четырех фур. Авария случилась в 17:25 на 200-м километре трассы Р-22 «Каспий». Соответствующее видео в редакцию КП-Рязань прислали очевидцы.

На записи видно, что от удара кабину одного из грузовиков оторвало грузом, который находился внутри прицепа.

В пресс-службе УМВД по Рязанской области уточнили, что грузовик Scania врезался в стоящие фуры DAF, Scania и КамАЗ. Медицинская помощь понадобилась водителю DAF.

По факту аварии проводится проверка, и выясняются все обстоятельства случившегося.