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НовостиПроисшествия30 августа 2023 10:23

Пьяного пешехода, бредущего по дороге, сбил под Рязанью автомобиль Audi

Об обстоятельствах ДТП, случившегося вечером 29 августа, рассказали в полиции
Источник:kp.ru
Пьяного пешехода, бредущего по дороге, сбил под Рязанью автомобиль Audi. Фото: 62.мвд.рф

Пьяного пешехода, бредущего по дороге, сбил под Рязанью автомобиль Audi. Фото: 62.мвд.рф

27-летний мужчина пострадал, попав под машину в селе Подвязье под Рязанью 29 августа. Наезд совершил 61-летний местный житель на Audi 100. Случилось это примерно в 20:30, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полиции уточнили, что пешеход был пьян и брёл по проезжей части. В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован.

По данным Госавтоинспекции, всего за минувшие сутки в Рязанской области в 10 ДТП пострадали 13 человек.