Макроквартал «Свобода» : такого масштабного строительного проекта в Рязани еще не было

Группа компаний «ЕДИНСТВО» провела презентацию макроквартала , который будет построен в Горроще.

Макроквартал «Свобода» - это новое пространство для жизни, объединяющее возможности большого города и умиротворение природы. Накануне состоялась масштабная презентация, которую провела ГК «ЕДИНСТВО».

- МК «Свобода» - это 7 жилых комплексов на одной территории : «Атмосфера», «Актив», «Вектор», «Тренд», «Талант», «Простор», «Горизонт», - рассказывает генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев. - Единственный в Рязани проект, который вошел в федеральную программу «Стимул». На площади 30 гектаров будет построено 7 жилых комплексов. 707 квартир, 2 детских сада на 560 мест, школа на 1400 мест, современный парк на площади 5 гектаров, бульвар для прогулок и отдыха с велосипедными дорожками, детскими и спортивными площадками. Это будет мини-город , город-парк. Мы предлагаем нашим клиентам совершенно иное качество жизни. Человек выходит из подъезда и у него всё находится рядом с домом – кафе и магазины, школа, садик. Можно посидеть с ноутбуком на зеленой лужайке, можно позаниматься на тренажерах во дворе или покататься на велосипеде в парке. На мой взгляд, свобода – это ощущение чего-то большего, чем есть у человека на данный момент. Квартира в жилом квартале «Свобода» - это жилье для тех, кто хочет улучшить свою жизнь.

Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев демонстрирует масштабы проекта.

Город-парк разместится на пересечении улиц Черновицкой и Березовой на 30 гектарах, причем под застройку отведено лишь 7 гектаров. Большую часть площади будут занимать парк, общественные зоны, инфраструктурные объекты.

В первой очереди строительства – ЖК «Атмосфера» - уже начались продажи. Пока еще действуют привлекательные условия для покупателей.

Макроквартал «Свобода» - это город-парк.

Енот –символ ГК «ЕДИНСТВО» - приветствует каждого участника презентации.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Солнечный». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: ул. Вокзальная, д. 41, помещение Н5, или на сайте www.edinstvo62.ru.

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