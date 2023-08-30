Взрыв беспилотника в небе над Рязанью попал на камеру в микрорайоне Семчино

Момент уничтожения одного из двух БПЛА над Рязанью.

Вспышка в небе над Рязанью попала на запись камеры, установленной на входе в подъезд дома №4 на улице Княжье Поле (микрорайон Семчино). Запись опубликовало сообщество «Новости Рязани ВКонтакте». Если время на устройстве выставлено верно, событие произошло 04:06.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении дежурными средствами ПВО двух беспилотных летательных аппаратов над территорией Рязанской области - около 02:30 и около 4:00.

Жертв и разрушений, по предварительной информации, нет.