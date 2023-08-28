Пешеходные дорожки у Черезовских прудов в Рязани залило грязью. Фото: vk.com/ryazanformat

Вскрылся недостаток недавнего благоустройства Черезовских прудов в Рязани. «Рязанский формат» опубликовал фотографии дорожек, залитых грязью после осадков.

Исходя из снимков, уровень газонов, которых пока как таковых нет, оказался выше бордюров. В результате землю размыло и разнесло по дорожкам.

«Никто не знает, что это за технология благоустройства такая - делать газоны выше бордюра, чтобы всё потом утопало в грязи после небольшого даже дождя?» - обратился к подписчикам автор.

Автор фото задается вопросом, что это за технология - делать газоны выше бордюра. Фото: vk.com/ryazanformat