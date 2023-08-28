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НовостиОбщество28 августа 2023 11:20

Пешеходные дорожки у Черезовских прудов в Рязани залило грязью

Дорожки при благоустройстве устроили так, что уровень земли оказался выше
Источник:kp.ru
Пешеходные дорожки у Черезовских прудов в Рязани залило грязью. Фото: vk.com/ryazanformat

Пешеходные дорожки у Черезовских прудов в Рязани залило грязью. Фото: vk.com/ryazanformat

Вскрылся недостаток недавнего благоустройства Черезовских прудов в Рязани. «Рязанский формат» опубликовал фотографии дорожек, залитых грязью после осадков.

Исходя из снимков, уровень газонов, которых пока как таковых нет, оказался выше бордюров. В результате землю размыло и разнесло по дорожкам.

«Никто не знает, что это за технология благоустройства такая - делать газоны выше бордюра, чтобы всё потом утопало в грязи после небольшого даже дождя?» - обратился к подписчикам автор.

Автор фото задается вопросом, что это за технология - делать газоны выше бордюра. Фото: vk.com/ryazanformat

Автор фото задается вопросом, что это за технология - делать газоны выше бордюра. Фото: vk.com/ryazanformat

Снимки опубликованы 28 августа. Фото: vk.com/ryazanformat

Снимки опубликованы 28 августа. Фото: vk.com/ryazanformat