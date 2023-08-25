Выпускники РГУ продолжают активно уезжать в Москву

Глава рязанского минобра рассказала об оттоке выпускников РГУ в Москву. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязани сохраняется проблема трудоустройства выпускников РГУ им. Есенина и педагогического колледжа в образовательные учреждения. Об этом сообщает «ВидСбоку» со ссылкой на выступление министра образования Рязанской области Ольги Щетинкиной на педагогическом форуме.

«Если доля выпускников педагогического колледжа достаточно высока, то из выпускников РГУ в Рязанской области остаются работать порядка 40%», - сказала чиновница.

По словам Щетинкиной, отток выпускников связан с географической близостью Москвы и Московской области, а также «различными уровнями зарплаты».

Глава рязанского минобра анонсировала новую систему оплаты труда, которую готовит Минпросвещения России.