Выпускники РГУ продолжают активно уезжать в Москву

Глава рязанского минобра рассказала об оттоке выпускников РГУ в Москву.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Рязани сохраняется проблема трудоустройства выпускников РГУ им. Есенина и педагогического колледжа в образовательные учреждения. Об этом сообщает «ВидСбоку» со ссылкой на выступление министра образования Рязанской области Ольги Щетинкиной на педагогическом форуме.
«Если доля выпускников педагогического колледжа достаточно высока, то из выпускников РГУ в Рязанской области остаются работать порядка 40%», - сказала чиновница.
По словам Щетинкиной, отток выпускников связан с географической близостью Москвы и Московской области, а также «различными уровнями зарплаты».
Глава рязанского минобра анонсировала новую систему оплаты труда, которую готовит Минпросвещения России.