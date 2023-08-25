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НовостиОбщество25 августа 2023 6:36

Выпускники РГУ продолжают активно уезжать в Москву

Глава рязанского минобра посетовала на географическую близость к столице и «различные уровни зарплат»
Источник:kp.ru
Глава рязанского минобра рассказала об оттоке выпускников РГУ в Москву.

Глава рязанского минобра рассказала об оттоке выпускников РГУ в Москву.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рязани сохраняется проблема трудоустройства выпускников РГУ им. Есенина и педагогического колледжа в образовательные учреждения. Об этом сообщает «ВидСбоку» со ссылкой на выступление министра образования Рязанской области Ольги Щетинкиной на педагогическом форуме.

«Если доля выпускников педагогического колледжа достаточно высока, то из выпускников РГУ в Рязанской области остаются работать порядка 40%», - сказала чиновница.

По словам Щетинкиной, отток выпускников связан с географической близостью Москвы и Московской области, а также «различными уровнями зарплаты».

Глава рязанского минобра анонсировала новую систему оплаты труда, которую готовит Минпросвещения России.