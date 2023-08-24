Сладкие грибы из гречки и кундюмы. Программа гастрономического фестиваля «Рязанское гостеприимство»

Стала известна подробная программа гастрономического фестиваля «Рязанское гостеприимство». Фото: пресс-служба администрации Рязани. Фото: Из материалов пресс-службы

Стала известна подробная программа гастрономического фестиваля «Рязанское гостеприимство», который пройдет с 25 по 27 августа в рамках празднования Дня города в Рязани и Форума древних городов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мобильной фудзоне будут представлены блюда уличной кухни из Екатеринбурга и Мурманска. Все желающие смогут попробовать камчатское тельное, арктическую уху, кундюмы, хибинский иван-чай. Рязанские рестораторы представят сладкие грибы из гречки, кулебяку с судаком и белыми грибами, свиные ребра барбекю.

Бренд-шефы проведут мастер-классы в специально установленном шатре.

Расписание мастер-классов:

25 августа

17.00-17.30: Елена Кудряшова – управляющая Бутик-отеля «Боровница», Рязань (взбитая морковь, запеченная в печи, с горчичным маслом и семечками);

18.00-19.00: Ирина Бокова – повар производства «Камчатский дом», Петропавловск-Камчатский (камчатское тельное);

19.00-20.00: Кирилл Митькин – шеф-повар ресторана «Бемоль», Рязань (свиные ребра барбекю).

26 августа

15.00-16.00: Дмитрий Кирилин – соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края, Наталья Васильева – шеф-кондитер кафе «Графин», Рязань (сладкие грибы из гречки с орехом и соусом из боровиков);

16.30-17.30: Максим Титов - шеф-повар гастробара «ЕСТЬ», Рязань (малосольные помидоры с муссом из сливочного сыра, Печеная слива с базиликом и молодым, сыром, Кулебяка с судаком и белыми грибами);

18.00-19.00: Екатерина Мун – основатель и бренд-шеф мобильной арктической кухни «Вкус Арктики» и компании «ФРЕНДШЕФ», Кировск (арктическая уха, арктический десерт «Морошковые облака», брусничный кисель, хибинский иван-чай вприкуску с цукатами из сосновой шишки);

19.30-20.30: Николай Семенов – шеф-повар ресторана уральской кухни «Зверобой», Екатеринбург (уральская шаньга с неркой/олениной и маринованным Иван чаем, уундюмы с гречкой и соусом из топленого молока и сушеных красноголовиков).

Рязанцев приглашают на фестиваль и мастер-классы.