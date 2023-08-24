В ходе СВО погиб 36-летний Михаил Гусев из Рязанской области

Михаил Гусев.

24 августа в Рязанской области простились с военнослужащим Михаилом Гусевым, погибшим в ходе СВО. Его жизнь оборвалась на 37-м году 12 августа в районе села Виноградово Херсонской области. Об этом сообщает администрация Шацкого района, где прошли похороны.

Траурные мероприятия с соблюдением воинских почестей состоялись в селе Каверино. До 2002 года Михаил Гусев учился в местной школе и, окончив 9 классов, продолжил обучение в Шацком техникуме механизации.

«Он был добрым, отзывчивым, честным, трудолюбивым человеком, уважительным к старшему поколению. Такие же черты воспитывал и в своем сыне», - рассказали о погибшем земляки.

Михаил Гусев был мобилизован 27 октября 2022 года. В зоне СВО находился в составе в/ч 11180 в должности водителя-радиотелефониста 1 зенитного взвода зенитной артиллерийской батареи. Указом президента награжден Орденом мужества (посмертно).