Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль посетила музей боевой славы в Касимовском районе. Фото: Евгений Сикирицкий.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль побывала в музее боевой славы «Железные витязи» в селе Погост Касимовского района. Об этом 23 августа сообщил создатель музея Евгений Сикирицкий на своей странице в соцсети «ВК».

- Обещает стать соседкой! – написал музейный сотрудник.

Свой пост он подкрепил фотографиями, на которых Карин Кнайсль запечатлена с любимыми питомцами. Как сообщает Сикирицкий, у собак Кнайсль клички «Уинстон (Черчиль) и Джеки (Кеннеди)».

В августе стало известно, что экс-глава МИД Австрии арендовала домик в рязанской глубинке. В селе Петрушево Кнайсль поселилась после Петербургского международного экономического форума.

- Мне нравится жизнь здесь. Я понимаю этот мир, я понимала его, когда была девушкой. Бабушки, яблочки, лето, плавать в реке. Это хорошая жизнь. Мне не нужны Мальдивы или Сейшелы. Это лучше, - заявляла она в интервью ТАСС.