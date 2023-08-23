Рязанские полицейские задержали организованную группу, распространявшую героин и метадон

Оперативная фотосъемка.

Рязанские полицейские задержали организованную преступную группу из шести граждан одной из республик Средней Азии, занимавшуюся распространением наркотиков в Рязанской, Нижегородской и Московской областях.

Пятеро мужчин и девушка в возрасте от 19 до 32 лет с помощью тайников-«закладок» реализовывали героин и метадон. Всего из оборота удалось изъять два килограмма сильнодействующих наркотиков.

Среди задержанных супружеская пара, которая прикрываясь двумя малолетними детьми, передвигалась на автомобиле и распространяла смертельный порошек. В настоящее время оба ребенка изъяты органами опеки.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного срока.