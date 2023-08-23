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НовостиОбщество23 августа 2023 13:23

Автобусы №20 в Рязани с 26 августа начнут ездить по измененному маршруту

В сторону центра они теперь будут ездить по улице Большой. Пассажирам с «ЗИЛа» и ДПР-1 предложили компромиссный вариант с пересадкой
Источник:kp.ru
Новая схема будет действовать только при движении из ДПР-1.

Новая схема будет действовать только при движении из ДПР-1.

С 26 августа в Рязани изменится маршрут автобусов №20. Новая схема будет действовать только при движении из ДПР-1.

В направлении центра города «двадцатки» начнут через улицы Полевую и Большую. В обратном же направлении маршрут останется прежним — через остановки «Магазин (Касимовское ш.)», «Строительное управление», «Кафе Восток», «Детский сад».

Чтобы поехать в центр, людям с указанных остановочных пунктов предлагают либо дойти до улицы Большой, либо доехать на «двадцатке» до конечной «Микрорайон №1» и бесплатно пересесть там на другой автобус №20 (или продолжить поездку на этом же автобусе — тоже бесплатно).

«Установление маршрута по такой схеме предусмотрено разработанными в 2022 году документами транспортного планирования, которые администрация города постепенно реализует», - заявили в пресс-службе администрации Рязани.

Обновленная схема маршрута №20 начнет действовать с 26 августа.

Обновленная схема маршрута №20 начнет действовать с 26 августа.