Возникновение очередей в рязанском МРЭО объяснило ГИБДД

В рязанском УМВД прокомментировали ситуацию с длинными очередями в ГИБДД.

Затруднения в получении талонов в МРЭО ГИБДД возможны, когда граждане заполняют в терминале электронной очереди необходимые сведения, например - сведения об транспортном средстве. Так объяснили ситуацию с очередями в рязанской Госавтоинспекции.

«Предоставление государственных услуг регистрационно-экзаменационными подразделениями Госавтоинспекции осуществляется в штатном режиме, без нарушения порядка и времени их предоставления», - заявили в ведомстве.

Накануне в социальных сетях появилась жалобы на длинные очереди в МРЭО ГИБДД. Один из рязанцев уверял, что люди простаивают в очередях по два часа. Несколько недель назад похожая ситуация в МРЭО уже была, но тогда ведомстве в качестве причины возникновения очереди назвали «обновление программного обеспечения».