Минспорт не смог за год установить на арену «Айсберг» шумоизоляционные щиты

Министр Фролов не стал объяснять, почему власти не смогли за год решить проблему с ареной «Айсберг».

22 августа на заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков вновь обратился к проблеме «ужасного шума» от ледовой арены «Айсберг».

- Просят обратить внимание на ледовую арену «Айсберг» на улице Шевченко. «До сих пор не решили проблему с ужасным шумом. В августе прошлого года проблему озвучили на заседании правительства. Министр спорта [Владислав Фролов] заверил, что проблема будет устранена в июле 2023 года», - зачитал губернатор сообщение от местной жительницы и добавил: - Я помню, такое поручение фиксировали...

Ответ держал глава минспорта Рязанской области Владислав Фролов.

- Павел Викторович, документацию разработали, вышли на торги в мае, но они не состоялись. Первые торги... Мы законтрактовались в конце июля. Срок поставки оборудования сложного - 24 августа, и по контракту завершение работ - 30 сентября, но подрядчик называет срок - 15 сентября.

- То есть, постараемся с опережением графика смонтировать? – уточнил губернатор.

- Так точно, Павел Викторович, - отреагировал чиновник.

- В течение месяца вопрос закроем. Хорошо, фиксируем, спасибо.

В середине августа 2022 года министр Владислав Фролов заявил, что «учитывая сложности, сети, монтаж на крыше и все такое» к работам приступить собирались в мае 2023 года.

«Думаю, за лето мы сделаем», - предположил глава ведомства, а когда губернатор потребовал конкретики, указал дату – июль 2023 года (читать диалог с заседания правительства).