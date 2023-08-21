Исправительный центр для осужденных в Касимове прошел обряд освящения. Фото: УФСИН по Рязанской области.

Касимовский исправительный центр ИК-2 УФСИН по Рязанской области для осужденных прошел обряд освящения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Исправительный центр создан на базе племенного завода «Дмитриево» и начал свою работу в июне 2023 года. На сегодняшний день на принудительных работах в исправцентре содержатся 50 осужденных. Отбывающие наказание привлечены к строительным и полевым работам, уходу за животными на сельхозпредприятии «Дмитриево».

Приобщение к религии является одним из методов воспитательной работы с осужденными. Фото: УФСИН по Рязанской области.

«В новой молельной комнате для осужденных к принудительным работам будут проводиться богослужения, беседы о духовной жизни и нравственности. Приобщение к религии является одним из методов воспитательной работы с осужденными», - сказали в ведомстве.