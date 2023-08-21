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НовостиПолитика21 августа 2023 13:19

Иностранных военных готовят на полигоне под Рязанью для СВО

После дополнительной подготовки военнослужащих отправляют на луганское направление
Источник:kp.ru
Иностранных военнослужащих готовят к участию в СВО на полигоне под Рязанью.

Иностранных военнослужащих готовят к участию в СВО на полигоне под Рязанью.

Фото: Александр КОЦ

На полигоне под Рязанью готовят иностранных военных, решивших служить по контракту в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в эфире «Соловьев Live» рассказал серб Давор Савичич. По его словам, «интернациональный контингент» официально подписывает контракт с министерством обороны России через военкомат в Красногорске.

«Сразу отправляем людей на рязанский полигон на дополнительную подготовку, и уже после допподготовки ребята отправляются работать на луганском направлении», - сказал Савичич.

В начале августа стало известно, что под Рязанью похоронили штурмовика Андрея Бурцева, погибшего в СВО. С военнослужащим простились на его малой родине в Спасском районе (читать подробнее).