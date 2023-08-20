Водитель маршрутки №68 в Рязани проехал перекресток по «встречке» и на красный.

Грубо нарушивший ПДД маршрутчик попал на запись видеорегистратора в Шлаковом. Видео появилось в группе «Подслушано у водителей в Рязани» 20 августа.

Камера запечатлела, как водитель автобуса №68 проехал перекресток улицы Трудовой и Куйбышевского шоссе по встречной полосе и на красный сигнал светофора. Двигался он в тот момент со стороны улицы Ломоносова и поворачивал в сторону площади Театральной.

На перекресток маршрутчик выехал, когда для пешеходов еще горел зеленый.