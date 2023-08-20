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НовостиПроисшествия20 августа 2023 12:12

Водитель маршрутки №68 в Рязани проехал перекресток по «встречке» и на красный

Наплевавшего на ПДД лихача, везущего людей, засняли на видеорегистратор
Источник:kp.ru
Водитель маршрутки №68 в Рязани проехал перекресток по «встречке» и на красный.

Водитель маршрутки №68 в Рязани проехал перекресток по «встречке» и на красный.

Грубо нарушивший ПДД маршрутчик попал на запись видеорегистратора в Шлаковом. Видео появилось в группе «Подслушано у водителей в Рязани» 20 августа.

Камера запечатлела, как водитель автобуса №68 проехал перекресток улицы Трудовой и Куйбышевского шоссе по встречной полосе и на красный сигнал светофора. Двигался он в тот момент со стороны улицы Ломоносова и поворачивал в сторону площади Театральной.

На перекресток маршрутчик выехал, когда для пешеходов еще горел зеленый.