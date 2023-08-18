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НовостиОбщество18 августа 2023 13:40

На улице Новоселов в Рязани закроют две полосы из-за капремонта теплосетей

Работы, затрагивающие проезжую часть, займут двое суток
Источник:kp.ru

Об ограничении движения на улице Новоселов в Рязани объявило МУП «РМПТС». С 23:55 18 августа до конца суток 20 августа у дома №28а планируется перекрыть две полосы в сторону улицы Зубковой.

Причина - капитальный ремонт магистральных тепловых сетей. Пока он будет идти, место проведения работ огородят, установив необходимые дорожные знаки.

Администрация Рязани обратилась к автомобилистам с просьбой учитывать информацию при планировании маршрута. О каких-либо изменениях в работе общественного транспорта не сообщается.