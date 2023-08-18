Музей-заповедник Есенина под Рязанью получил грант на создание экотропы.

Музею-заповеднику Сергея Есенина в селе Константиново под Рязанью достался грант Президента РФ. В распоряжении от 17 августа одной из получательниц значится Юлия Воронина - заведующая отделом охраны, восстановления природного ландшафта и мемориальных объектов.

Исходя из документа, гранты предназначены для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Присуждались они по итогам конкурса, проведенного в 2022 году.

Юлия Воронина выиграла с проектом, состоящим из двух частей:

- разработка экскурсионного маршрута - экологической тропы в береговой зоне музея-заповедника;

- проведение серии культурно-просветительских мероприятий «Константиновское подгорье».

Исходя из условий конкурса на сайте Минкультуры РФ, сумма гранта - 1 млн рублей.