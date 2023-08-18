Сквозные дыры на мосту на улице Маяковского пугают рязанцев

На мосту в центре Рязани заметили сквозные дыры.

На мосту, расположенном на улице Маяковского в Рязани, появились сквозные дыры. Об этом сообщили рязанцы, прикрепив фотографии в чате tg-канала «Рязинформбюро».

«Ступеней нет, уже лет десять только отписки. Теперь в расход и проезжая часть пошла. Похоже, что бетонные блоки расползаются», - обеспокоены рязанцы.

Отметим, что согласно снимкам сервиса Google.Maps, дыры на мосту были и в 2017 году, и в 2021 году. Веб-сервис «Яндекс. Карты» покажет фото с дырами на мосту в другие годы. В 2016 году на мосту рабочие положили новый асфальт.