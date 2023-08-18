Органы ЗАГС в Рязани переходят на новый режим работы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Органы ЗАГС в Рязани переходят на новый режим работы. Об этом сообщила начальник главного управления ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина.
«С октября начинаем работать по субботам для регистрации рождений, установления отцовства и усыновления. Неторжественную регистрацию браков с октября проводим только во второй половине дня, так как посетителей меньше. Расторгать браки по взаимному согласию также будем во второй половине дня», - рассказала Сорокина.
Кроме того, с октября принимать жителей будут и по пятницам, в настоящее время сотрудники ЗАГСов по пятницам обрабатывают документы, поступившие через МФЦ.
Чиновница отметила, что в управлении пересмотрели и график отпусков сотрудников.
«Все хотят отдыхать летом, но есть приоритеты», - подчеркнула Елена Сорокина.