Рязанцу разбили голову на улице Почтовой вечером 16 августа

Полиция задержала злоумышленника, разбившего голову молодому человеку на Почтовой. Фото: Усы Куракиной.

Поздно вечером 16 августа на улице Почтовой в центре Рязани напали на мужчину. Фотографии с пострадавшим, лежащим в крови, появились в tg-канале «Усы Куракиной».

«Прямо сейчас захлебывается в своей крови пострадавший на пешеходной улице Почтовой», - говорилось в описании фото. Неизвестный, нанесший удар в голову мужчине, скрылся.

Наряд ППС оперативно задержал подозреваемого. Им оказался 18-летний парень. По информации УМВД России по Рязанской области, сейчас с ним проводится работа, полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.