Усадьбу в селе Старое Зимино Рязанской области ждет консервация. Фото: ryazpressa.ru

Усадьбу в селе Старое Зимино Рязанской области ждет консервация. Она была основана в конце 18-го века, но расцвет пережила уже в 19-м при одном из владельцев — Николае Желтухине. Как сообщил волонтер Антон Лаврушнин издательству «Пресса», этот объект попал в программу Минкульта РФ.

Работы по проекту «Росреставрации» стартовали в начале августа. Чтоб остановить дальнейшее разрушение, предстоит разобрать завалы, создать временную кровлю, укрепить кладку стен, закрыть контур памятника.

«Это большая удача, огромная проделанная волонтерская работа и помощь общественных организаций. Сыграло важную роль постоянное участие волонтеров в субботниках на территории исторического памятника», - считает Лаврушин.

Он называет усадьбу важным для Рязанской области объектом, которых необходимо сохранить для будущих поколений. Всего, по словам Лаврушина, в Рязанской области в программу консервации попали семь архитектурных памятников.